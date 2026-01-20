Vali Şahin'den Şehit Eren Bülbül ve Özkan Sümer’e Ziyaret - Son Dakika
Vali Şahin'den Şehit Eren Bülbül ve Özkan Sümer’e Ziyaret

20.01.2026 19:21
Trabzon Valisi Tahir Şahin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan Eren Bülbül ile Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şahin ve beraberindekiler, Eren Bülbül'ün Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti.

Şahin, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e başsağlığı dileklerini iletti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Şahin, Eren Bülbül'ün milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Vali Şahin, daha sonra Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarını ziyaret etti, yakınlarına taziyede bulundu.

Şahin'e ziyaretlerinde, eşi Cansel Şahin, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

