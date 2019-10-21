Son Dakika Haberleri: Vali Salih Ayhan: "Spor Sivas çok önemli"
Son Dakika Spor Vali Salih Ayhan: 'Spor Sivas çok önemli'

Vali Salih Ayhan: "Spor Sivas çok önemli"

57 dakika önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 'Spor Sivas' projesi kapsamında eğitim alan sporcularla bir araya geldi.

Vali Salih Ayhan:

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 'Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sivas' projesi kapsamında eğitim alan sporcularla bir araya geldi.


'Spor Sivas' projesi kapsamında İlçe Spor Salonunu ziyaret eden Vali Ayhan, bir süre öğrencilerin sportif gösterilerini izledi.


Daha sonra Ayhan; taekvondo, masa tenisi, dart, güreş, futbol, voleybol, tenis gibi farklı spor branşlarında eğitim alan öğrencilerle keyifli anlar geçirdi.


'Spor Sivas' projesinin öneminden bahseden Vali Salih Ayhan, "Merkez ve ilçelerde eğitim gören tüm öğrencilerimizi en az bir spor dalıyla buluşturmayı hedeflediğimiz Spor Sivas projesi kapsamında öğrencilerimiz çalışmalarına devam ediyor. Suşehrili öğrencilerimizi antrenmanlarında ziyaret ettik. Onlara başarılar diliyorum. Spor Sivas gerçekten çok önemli bir proje" dedi.


Konuşmasının ardından Vali Ayhan, ilçedeki sportif başarılar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'da yer aldı. - SİVAS

Salih Ayhan, Suşehri, Tenis, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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