Son Dakika Haberleri: Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine 'Hizmet şilti' takdim etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine 'Hizmet şilti' takdim etti

2 saat önce

Vali Ömer Toraman, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü BTÖ mensuplarına yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine 'Hizmet şilti' takdim etti, System.String[]
Vali Ömer Toraman, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü BTÖ mensuplarına yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybetmesi sonucu suya düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Dr. Ömer Toraman, şehit annesi Hesna Öztürk ile babası Harun Öztürk'e başsağlığı dileyip "Hizmet Şilti" takdim etti.

Vali Toraman'a ziyaretinde; Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Tuğrul Demiryürek, Tavşanlı Emniyet Müdürü Turgay Temel eşlik etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:48 Kaynak: İHA
İbrahim Öztürk, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali, Şehit Halil İbrahim Öztürk'ün ailesine 'Hizmet şilti' takdim etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]