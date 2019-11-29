Vali Şentürk, çocuklarla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla buluştu

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde bir dizi incelemede bulundu ve anaokulu çocuklarıyla, eğitimcilerle ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Kaymakam Hasan Yaman ile birlikte eski kaymakamlık lojmanında ve tarihi Kumbet'te incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan, çarşı esnafıyla da sohbet eden Vali Şentürk, Halime Hatun Anaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek, eğitimlerine katıldı ve yakından ilgilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Eğitim modelinin belirlenmesinde uygulanan proje ve çalışmalar" konulu toplantıya katılan Şentürk, sunumun ve brifingin ardından yaptığı konuşmada, eğitim faaliyetlerinin veliler tarafından benimsenmesi ve eğitimcilere verecekleri değerinde ona göre şekilleneceğini ifade etti.

Doğru rehberlik yapılması halinde çocukların daha iyi bir geleceğe kavuşması noktasında, velilerin kendilerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını belirten Şentürk, "Eğitimde daha iyisinin iyisini yakalamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yeni hedefler ortaya koyduk. Belirlediğimiz öğrencilerin dil ve iletişim becerisinin geliştirilmesi, değerler eğitimi, sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, akademik başarının arttırılması ve bağımlılıkla mücadele gibi hedeflere ulaştığımızda eğitimi daha iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza yön vermek durumundayız, sadece akademik başarıya bakmamak gerekir. Hiçbir öğretmenden vazgeçemediğimiz gibi hiçbir öğrenciden de insandan da vazgeçemeyiz. Ana hedefimiz donanımlı ve nitelikli insan yetiştirmek. Öncelikli hedeflerimiz ve ideallerimiz olacak. Kenetlenerek, eğitimde başarıyı yakalayacağız." dedi.

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye iadeyi ziyarette bulunan ve bir süre görüşen Şentürk daha sonra Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Bilecik Demir Çelik fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kılıç ve Genel Müdür Muammer Bilgiç ile birlikte demir imalatının yapıldığı tesisleri gezerek, bilgi alan doğal taş deseni ile üretim gerçekleştiren Decovita Seramik Fabrikası ziyaretinde de Genel Müdür Yardımcısı Berat Önder'den ihracat ve iç piyasa üretimi hakkında bilgi alarak, tesiste incelemede bulundu.



Şentürk, sanayi kuruluşlarının istihdamın yanı sıra il ekonomisine de katkıda bulunduklarını söyledi.