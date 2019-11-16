Vali Şentürk, Kur'an Kursu açılışına katıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Küplü Dursun Öztulum Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü ve Küplü Köy Muhtarlığının katkılarıyla hizmete sunulan 4-6 yaş grubuna hizmet edecek olan Kur'an Kursu'nun açılışında konuşan Şentürk, çocukların Kur'an-ı Kerim, cami ve imamlar sayesinde yanlış alışkanlıklardan uzaklaştığını, güzel alışkanlıklar kazandığını söyledi.

Köyde atıl durumda bulunan okulun güzel bir çalışmaya hizmet ettiğini aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız burada çekirdekten dinlerini doğru bir şekilde öğrenecekler. Fiziki mekanlar bir araçtır, bu mekanlar kullanılmazsa bir anlamı yok. Hayatımızı kolaylaştıracak, faaliyetlerimizi yapabileceğimiz buraları layıkıyla kullanalım. Burası amaca uygun örnek olsun."

Konuşmanın ardından Vali Şentük ve protokol üyeleri binanın açılışını gerçekleştirdi.

Şentürk daha sonra köyde halk günü toplantısına katılarak, vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinledi.