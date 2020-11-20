Son dakika haberi... Bilecik Valisi Şentürk, Çocuk Hakları İl Komitesi'ni kabul etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Bilecik Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini kabul etti.

Şentürk, komite üyelerini kabulünde, çocuk haklarının gelecek açısından önemli olduğunu belirterek, kendilerini iyi yetiştirmeleri halinde ülkenin ve insanlığın geleceğinin daha iyi olacağını ifade etti.

Her çocuğun en büyük hakkının çocukluğunu yaşamak olduğunu vurgulayan Şentürk, şunları söyledi:

"Her çocuğumuz, sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir. Çocuklarımızın hakları, geleceğimiz açısından da önemli. Onların bilgili ve yetenekli olması milletimizin varlığının en büyük güvencesidir. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu sevgidir. Sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya sevgiyle bakar ve çevresine de sevgi verir. Bu anlamlı gün, çocuk haklarının benimsenmesi, uygulanması ve yaşatılması adına insanlık için önem arz etmektedir. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız, çocuklarımızın daha mutlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmeleri, tehlike ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak gelişmelerine ortam hazırlamakla görevlidir."