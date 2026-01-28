Vali Sezer Kızılay\'ı Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan şube binasındaki ziyarette yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, şube binası ve aşevinde yapılacak bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile ramazan ayı itibari ile yeniden hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.