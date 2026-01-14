Vali Sezer Sporcuları Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Sezer Sporcuları Kabul Etti

Vali Sezer Sporcuları Kabul Etti
14.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, sporcular ve antrenörlerle bir araya gelerek destek sözü verdi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, sporcular ve antrenörlerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Şükrüpaşa Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri, Vali Sezer'i makamında ziyaret etti.

Sporcular ve antrenörler, çalışmaları hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sezer, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Sezer çiftinden Meriç'e ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, rahatsızlık geçiren şekerlemeci Arif Meriç'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti, Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meriç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yunus Sezer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Sezer Sporcuları Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu’nun Erdoğan’a ödeyeceği tazminat Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat
Adem Yeşilyurt’un Transferinde Sürpriz Gelişme Adem Yeşilyurt'un Transferinde Sürpriz Gelişme
Pehlevi’den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor
Güle güle En-Nesyri İşte yeni adresi Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:46
Kante Fenerbahçe’de İşte maaş ve bonservisi
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 10:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Sezer Sporcuları Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.