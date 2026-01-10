Vali Şimşek\'ten Gazetecilere Kutlama

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Valiliği organizasyonunda Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şimşek, 10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu belirterek, ildeki idarecilerin gününü de tebrik etti.

Gazetecilik mesleğinin önemine dikkati çeken Şimşek, "Şüphesiz sizler bizlerin en önemli paydaşısınız. Hem güzel vesilelerde hem de üzüntülü zamanlarımızda, anlarımızda hep yanımızda sizler varsınız." dedi.

Şimşek, gazetecilerin kamuyla vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından birisi de basındır. Bir toplumda eğer hür ve özgür basın varsa, o toplumdaki demokrasi düzeyi o derecede gelişmiştir. Aynı şekilde bir şehirde hür ve özgür basın varsa, o şehrin demokratik kültürü de demokratik geleneği de daha da gelişmiştir, bu da tabii ki şehrin gelişmesine yansımaktadır. Bizler sizlerle her zaman beraberiz ve sizler bizlerin en önemli paydaşısınız."

Programın düzenlendiği Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi hakkında da bilgi veren Şimşek, "Merkezimiz her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeniliyor. Maalesef son yıllarda bazı şanssızlıklar oldu. 2023 yılında bir deprem oldu, 2024'te sezon kısa kaldı ve 2025'te Bolu'daki yangın ve yine burada yaşadığımız kaza hepinizin malumudur. Bunlar maalesef bu sektörümüzü ve kayak merkezimizin işlerini aksattı ve ziyaretçi sayımız azaldı. Buna rağmen istiyoruz ki sizler sayesinde burası daha çok tanıtılsın, daha çok duyurulsun ve kayak merkezimize daha çok ziyaretçi gelsin." diye konuştu.

Programın sonunda ise İdareciler Günü nedeniyle pasta kesildi.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezerer ve gazeteciler katıldı.