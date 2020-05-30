Vali Soytürk TBMM'de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.



Vali Recep Soytürk, AK Parti İl Başkan Mehmet Murat Karataş ile AK Parti İl Yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Daha sonra Vali Soytürk, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile İl yönetim kurulu üyeleri ve İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek geçmiş ramazan bayramını kutladı.



Vali Soytürk, Korona Virüs ile ilgili alınan tedbirler ve bu süreçte yapılanlar hakkında siyasi parti il temsilcilerine bilgi verdi. Dostane sohbet içerisinde geçen görüşmelerde Vali Soytürk'e Kilis'te yapılanlar ve bilgilendirme için teşekkür etiller. - KİLİS