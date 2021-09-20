Vali Su ve eşi Zeliha Su, gaziler ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte gaziler ve aileleri ile bir araya geldi.

Mersin valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Ihsan Su ve eşi Zeliha Su ev sahipliğinde Suphi Öner Öğretmenevinde, gaziler ve aileleri onuruna yemek verildi. Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, kaymakamlar, il müdürleri ile protokol üyeleri de katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Su, gaziler ve aileleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tarihten günümüze milletimiz hiçbir zaman esaret altında kalmamış, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini bir bir kırmıştır. Daima vatanına, milletine, özgürlüğüne, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır. Bu itibarla tarihten günümüze vatanımız, milletimiz, ülkemiz, bayrağımız, ezanımız ve mukaddesatımız için hayatını ortaya koyarak seve seve canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Hayatta olanlara, sizlere sağlık, afiyet ve mutluluk diliyor, bir kez daha Gaziler Gününüzü kutluyorum" dedi.

Programda Vali Su ve Zeliha Su, gaziler ve aileleri ile yakından ilgilenerek, sohbet etti. - MERSİN