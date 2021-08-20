Vali Süleyman Elban, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Vali Süleyman Elban, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayla ilgili, " Adana'da aşılama konusunda sıkıntımız yok, önümüzdeki dönemden ümitliyiz." dedi.

Elban, bir otelde basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, Kovid-19'a karşı aşının bulunması ve dünyada yaygınlaşmasıyla artık bu sürecin ciddi manada kontrol altına alındığını düşündüğünü söyledi.

Türkiye'de aşılama oranının iyi düzeyde olduğunu ifade eden Elban, "Her ne kadar aşı olmayan ya da olmakta direnen belli bir kesim varsa da genel anlamda vatandaşımızın büyük çoğunluğu aşı konusunu destekliyor ve aşı oluyor. Adana'da aşılama konusunda sıkıntımız yok, önümüzdeki dönemden ümitliyiz." dedi.

Uzun zamandır okulların yeniden açılması kararına yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Elban, "Okul ve üniversitelerin ardından diğer alanlarda da benzer normalleşmelerin artık olabileceğini değerlendiriyoruz ve gündelik hayatımıza belli kontrol, dikkatle ve ihtiyaç oldukça da aşıyı ihmal etmeden devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Elban, Kovid-19'a karşı aşılama, Kozan ve Aladağ ilçelerinde geçen ay çıkan orman yangınları ile diğer konulardaki soruları da yanıtladı.