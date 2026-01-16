Vali Taşolar Iğdır\'a Uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Iğdır Valiliği'ne atanan Mustafa Fırat Taşlar, Çankırı'da vatandaşlar ve protokol tarafından uğurlandı. Uğurlama programında duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliği görevinden Iğdır Valiliği görevine atanan Mustafa Fırat Taşolar için Çankırı Valiliği önünde uğurlama töreni düzenlendi. Valilik önünü dolduran yüzlerce vatandaş, Vali Taşolar ile vedalaştı.

Uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. - ÇANKIRI