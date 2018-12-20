Vali Toprak'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti
1 saat önce
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Konya Valiliğine atanan Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Karapınar
Belediye Başkanı Mehmet Yaka
ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri Konya
Valiliğine atanan Cüneyit Orhan Toprak
'ı makamında ziyaret etti.
Yaka, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak Karapınar Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Toprak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yaka ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a, el dokuması seccade hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:40 Kaynak: AA
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