Vali Toros\'tan Gazetecilere Destek

Mersin Valisi Atilla Toros, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toros, Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'ndeki kafede düzenlenen programda, gazetecilerin sahadaki çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Mersin'in potansiyelinin çok güçlü olduğunu belirten Toros, "Mersin tarımıyla, sanayisiyle, lojistiğiyle, turizmiyle son derece kıymetli bir şehir. Ortak hedefimiz güçlü Mersin. Hedefimiz Mersin'in ileriye gitmesi. Sizler bu ortak paydaya erişme noktasında en kıymetli meslek grubu içerisindesiniz. Sizlerin şehir için değerlendirmeleri bizler için önemli." diye konuştu.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de yerel basının önemine dikkati çekerek, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.