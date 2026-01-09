Vali Toros'tan Gazetecilere Destek - Son Dakika
Vali Toros'tan Gazetecilere Destek

Vali Toros\'tan Gazetecilere Destek
09.01.2026 13:43
Mersin Valisi Atilla Toros, gazetecilerle bir araya gelerek şehirlerin gelişiminde basının rolünü vurguladı.

Mersin Valisi Atilla Toros, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toros, Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'ndeki kafede düzenlenen programda, gazetecilerin sahadaki çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Mersin'in potansiyelinin çok güçlü olduğunu belirten Toros, "Mersin tarımıyla, sanayisiyle, lojistiğiyle, turizmiyle son derece kıymetli bir şehir. Ortak hedefimiz güçlü Mersin. Hedefimiz Mersin'in ileriye gitmesi. Sizler bu ortak paydaya erişme noktasında en kıymetli meslek grubu içerisindesiniz. Sizlerin şehir için değerlendirmeleri bizler için önemli." diye konuştu.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de yerel basının önemine dikkati çekerek, güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Atilla Toros, Politika, Kültür, Mersin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Toros'tan Gazetecilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Toros'tan Gazetecilere Destek - Son Dakika
