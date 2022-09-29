Yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

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Vali Tuncay Sonel'in öğrencilerle kampanya hakkında sohbet etmesi

Yaya geçidinin kırmızıya boyanması

Çocukların yaya geçidini kırmızıya boyaması

Vali Tuncay Sonel'in açıklamaları - Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kampanya çerçevesinde program organize edildi.

Vali Tuncay Sonel, öğrenciler ile Altınordu İlkokulu binasının önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Sonel, burada gazetecilere, çocuklar ve gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da bu konuda çok hassas ve her toplantıda bize iletiyor. Bu konuda tüm ekibimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, arkadaşlarımızın, Milli Eğitim teşkilatımızın hassas olmalı ama en büyük hassasiyet bizim sürücü arkadaşlarımızda." dedi.

Sürücülere uyarılarda bulunan Sonel, "Lütfen burada, okul önlerinde, yaya geçitlerinde Allah rızası için şoför arkadaşlarımız dursunlar, yol versinler. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlımız, her yaştan insanımız yaya geçidine adımını attığı an öncelik yayanındır. Şoför arkadaşlarımız lütfen bu konuda hassas olsunlar." diye konuştu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile emniyet ve jandarma trafik görevlileri de katıldı.