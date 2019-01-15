Son Dakika Haberleri: Vali Ustaoğlu Of'ta İncelemelerde Bulundu

Vali Ustaoğlu Of'ta İncelemelerde Bulundu

2 saat önce

Vali İsmail Ustaoğlu, Of ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu Of'ta İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Vali İsmail Ustaoğlu, Of ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Of Kaymakamlığını ziyaret eden Ustaoğlu, Kaymakam Eyüp Fırat ile bir süre görüşerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Of Belediyesini de ziyaret eden Ustaoğlu'na, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ustaoğlu, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Ustaoğlu daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kodlama ve Robotik Eğitim Merkezi'nin açılışını yaparak öğrencilere çalışmalarında başarı diledi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu ile yeniden restore edilen Of Öğretmenevi binasının açılışını da yapan Ustaoğlu, destek olan herkese teşekkür etti.

Ustaoğlu, ilçede yapımı süren Of Solaklı Vadisi, ilçe emniyet müdürlüğü binası, SGK hizmet binası ve Of Devlet Hastanesi inşaatlarında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Salim Salih Sarıalioğlu, Eyüp Fırat, Güncel
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