Vali Vali Mantı Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Vali Mantı Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Vali Mantı Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti

6 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti.

Vali Vali Mantı Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, Eskil ve Sultanhanı ilçelerini ziyaret etti.

Vali Mantı, ilk olarak Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk'u makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Mantı, burada köy muhtarların katılımı ile düzenlenen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi.

Mantı, yaptığı konuşmada, özel idare imkanlarının köylerin eksikliklerinin giderilmesi için en verimli şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Köy altyapılarının daha da iyileştirilmesi, eksikliklerin giderilerek güzel işler yapmaya her zaman devam edeceklerini belirten Mantı, kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Mantı daha sonra Sultanhanı ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Murat Karasu, Belediye Başkanı Fahri Solak ile görüşerek bilgi aldı.

Programa, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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