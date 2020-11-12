Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

12.11.2020 16:52
Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Varol tarafından kurulan ve kentin potansiyellerinin ortaya konulması noktasında kurumlar arası işbirliği sağlayarak projelerin hayata geçirilmesinde koordinatörlük görevi yürüten Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezinin Koordinatörü Ela Yıldırım tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunum ile eğitim, kültür, tarım, hayvancılık, gençlik ve spor alanında Valilik koordinesinde Ağrı'da yürütülen ve yapılması planlanan projeler hakkında gazetecilere bilgi verildi.

"Serhat Şehri Ağrı'mızın büyük potansiyellere sahip olduğunu biliyoruz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Dr. Osman Varol," Serhat Şehri Ağrı'mızın büyük potansiyellere sahip olduğunu biliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden beri bu potansiyelleri ortaya koymak için yoğun bir biçimde çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin tanıtılmasında basının büyük bir etkisinin olacağını biliyoruz." dedi.

"Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz"

Ağrı Dağı'nda yapılacak turistik faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaptıklarına değinen Varol, "Bu kış Ağrı Dağı'na resmi tırmanışı başlatıyoruz. Millet zaten kaçak çıkıyor, 'çıkmayın' diye uyarıp ikaz ediyoruz. Kayak Federasyonu ile görüştük, arkadaşlarımız da planlamalarını yapıyor. Gününü tam belirlemedik ama ilk tırmanışı aralık ayı içerisinde yapacağız. Belki biz de tırmanışın tamamına katılamayabiliriz ama bir kısmına katılacağız. Federasyon ile iş birliği halinde normal bütün resmi izinleri ve prosedürleri alınmış vaziyette bir kış tırmanışı yapacağız. Yaz tırmanışını şimdilik değerlendiriyoruz, biraz daha vakit olabilir." İfadelerini kullandı.

"Profesyonel olup hasretle Ağrı Dağı'na tırmanmayı bekleyen ciddi sayıda dağcı arkadaş var"

Ağrı Dağı'na yıllardır resmi ve izinli tırmanışın olmadığını dile getiren Vali Varol konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kış tırmanışının gerçekleşmesi belirli şeyleri bizim adımıza kolaylaştırıyor yani alınması gereken tedbirleri bizim adımıza kolaylaştırıyor. Ağrı Dağı'nda kış tırmanışı yapılacak olması tecrübesiz ve acemilerin gelip sorunla karşılaşmasının önüne geçecek. Bir yerden başlayacağız. Kış döneminde 3 ay boyunca ayda 2 tırmanış yaptırsak 6 veya 8 grubu resmi olarak oraya çıkarırız. Federasyonumuzun da söylediği gibi profesyonel olup hasretle Ağrı Dağı'na tırmanmayı bekleyen ciddi sayıda dağcı arkadaş var."

Programda Vali Dr. Osman Varol'a, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hamza Açık eşlik ederken, program Vali Dr. Osman Varol'un kentte görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından son buldu. - AĞRI

Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı, yerel, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim         
15:37
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü         
15:09
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 17:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Varol, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei