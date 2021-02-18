Vali Varol Hudut Takım Karakollarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt İçesinde bulunan Hudut Takım Karakollarını ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol, Doğubayazıt'ta bulunan Hudut Takım Karakollarını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi. Ziyaretine Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Hudut Takım Karakolundan başlayan Vali Varol, askerler tarafından karşılandı.

Gürbulak'ta, Türkiye - İran sınırında, sınır güvenliğini sağlayan Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Hudut Takım Karakolunda inceleme gerçekleştiren Vali Dr. Osman Varol, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerini 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Kartal Üs Bölgesinde sürdüren Vali Varol, gözetleme kuleleri, aydınlatma ve kameralarla donatılan sınır duvarı sayesinde, terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerde ciddi oranda düşüş yaşandığını vurguladı.

Daha sonra,1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı 2 bin rakımlı Zafer Üs Bölgesine ziyaret gerçekleştiren Vali Dr. Osman Varol, görevi başında olan askerlerle bir araya gelerek hudutta nöbet tutmanın herkese nasip olmayacak kadar önemli olduğunu belirtip, görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

Ardından Aybey ve M. Şehitoğlu Hudut Takım Karakollarını ziyaret ederek sınır güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Varol, nöbet tutan askerlerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretine 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gökay Hudut Taburunda devam eden Vali Dr. Osman Varol, sınır hattını inceleyerek Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sultantop Hudut Takım Karakoluna geçerek Şehitliği ziyaret eden Vali Varol, 21 Ağustos 1993 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda, 18 askerin Şehit olduğu alanda, şehitler için dua okudu.

Şehitliğin ardından Vali Varol, 1956 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin eşi Süreyya Hanımın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında gördüğü su kaynağını çok beğenmesi üzerine Şah Rıza Pehlevi tarafından yaptırılan ve hediye edilen çeşmenin tarihini dinledi.

İncelemelerinde, Vali Dr. Osman Varol'a, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti. - AĞRI