Vali Yardımcısı Atar'dan Van Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret - Son Dakika

Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.



Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'ndeki Geleneksel Van Evleri yerleşkesinde bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsüne giden Vali Yardımcısı Atar, Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu tarafından karşılandı. Enstitüde bulunan el dokuması kilimler, yöresel kıyafetler, kuyumculuk ve savat işçiliği, çeşitli el sanatları teknikleri atölyelerini gezen Vali Yardımcısı Atar, Müdire Evliyaoğlu'ndan enstitü ve atölyeler hakkında bilgi aldı.



Geleneksel çalışmaların öneminden bahseden Vali Yardımcısı Atar, çalışanlarla da yakından ilgilenip uğraş alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.



Pandemi sürecinde maske ve tulum ürettiklerini söyleyen Müdür Evliyaoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Yardımcısı Atar, buradaki ziyaretini tamamlayıp ayrıldı.



Vali Yardımcısı Ferhat Atar'a Van Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de eşlik etti. - VAN