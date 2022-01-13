Vali Yavuz, Gölcük'teki tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde tarihi ve kültürel varlıkları ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, ilk olarak Gölcük Belediyesince Valilik desteğiyle kısa zamanda restore edilerek hizmete hazır hale getirilen Osmanlı dönemine ait tarihi hamamı inceledi.

Hamamı gezen ve bilgiler alan Yavuz, değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yavuz, daha sonra Osmanlı dönemine ait tek türbesi olan Sultan Baba Türbesi'ne ait mescidin restorasyon çalışmalarını inceledi.

Gelinen son durum hakkında bilgiler alan Yavuz, Valilik olarak gerekli desteği vereceklerini bildirdi.

Gölcük'te çok önemli tarihi ve kültürel mimari özelliklere sahip eserlerin olduğunu aktaran Vali Yavuz, kültürel mirasların gün yüzüne çıkarılmasında emeği geçen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve diğer ilgilileri tebrik etti.

Vali Yavuz, ziyaretlerinin ardından Değirmendere Yukarı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.