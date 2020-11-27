Vali Yılmaz: Kurallara uymazsak, bu artışı durduramayız - Son Dakika

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, koronavirüs salgını sürecinde kentin 8 aydır çok iyi durumda olduğunu, ancak son bir haftada ciddi anlamda artış yaşandığını belirterek, "Eğer kurallara uymazsak bu artışı durduramayacağız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile kentteki bir alışveriş merkezinde koronavirüs denetimi yaptı.