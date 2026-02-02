Vali Yılmaz, Öğrencilerle Buluştu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ara tatilin bitmesiyle okullara dönen öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 'Bayrak Töreni ve 2. Dönem Açılış Programı'na katıldı. Türk bayrakları ile donatılan sınıfları ziyaret eden Vali Yılmaz, öğrencilerle sohbet edip yeni dönemde başarılar diledi. Yılmaz, sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle görüştü. - ESKİŞEHİR