Vali Zorluoğlu'ndan Gazetecilere Teşekkür

10.01.2026 12:32
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve önemine değindi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, toplumun gerçek habere ulaşabilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışan, tüm zorluklara rağmen görevini namusu bilerek kamuoyunu bilgilendiren tüm gazetecilerin gününü tebrik etti.

Gazeteciliğin yalnızca hızlı olmak değil, aynı zamanda doğru ve teyitli bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Teyit kültürüne dayanan habercilik, toplumsal güveni güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilere karşı, meslek etiği içerisinde yapılan her doğru haber güveni, huzuru ve sağduyuyu destekleyen kıymetli bir katkıdır. Afet ve kriz dönemlerinde basının rolü daha da önem kazanır. Meteorolojik uyarılar, ulaşım düzenlemeleri, eğitimle ilgili duyurular ve acil bilgilendirmeler gibi konularda doğru bilgi akışının ne kadar değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu süreçlerde kurumlarımızın zamanında ve şeffaf iletişim kurması kadar, basınımızın da kamu yararını önceleyen bir dille toplumu bilgilendirmesi büyük önem taşımaktadır. Diyarbakır'ımızın tarih, kültür, sanat ve turizm potansiyelinin üretim, yatırım ve istihdama dayalı kalkınma serüveninin daha geniş kitlelere ulaşmasında basınımızın katkısı büyüktür. Bu vesileyle basın özgürlüğü ile etik sorumluluk dengesini gözeten, kişi haklarına saygılı, masumiyet karinesini ve özel hayatın gizliliğini önceleyen basın emekçilerimize teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dileklerimle görevlerinde kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA

