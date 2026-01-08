Valilikten Domuz Eti İddialarına Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Valilikten Domuz Eti İddialarına Açıklama

08.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valiliği, domuz eti yedirilmesi iddialarının 2015 yılına ait olduğunu açıkladı.

Aydın Valiliği, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara domuz eti yedirdiği yönündeki iddiaların 2015 yılına ait olduğunu, o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin hayır amaçlı bir etkinlikte vatandaşlara 500 kilogram domuz eti yedirdiği yönündeki haberlerin, kamuoyunda iddia edilen eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış algıya yol açtığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemelerde iddianın 2015 yılına ait olduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, iddia edilen olayla ilgili olarak o yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmi başvurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, iddiada adı geçen C.C. hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde denetimler gerçekleştirildiği, bu denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edildiği bildirildi.

Tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin Valilik koordinasyonunda il genelinde titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Aydın Valiliği, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilikten Domuz Eti İddialarına Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 04:56:48. #7.11#
SON DAKİKA: Valilikten Domuz Eti İddialarına Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.