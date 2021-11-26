Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu! - Son Dakika

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Kırklareli'de sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından, "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" yazılı mesaj gönderildi.

ŞEHİRDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mesajı alan vatandaşlar büyük panik yaşarken daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi. Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, "AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm" dedi.

"SEHVEN GÖNDERİLDİ, ÇALIŞMALAR TATBİKAT AMAÇLI"

Kırklareli Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemleri kontrol edilmektedir. İlimizde 26 Kasım 2021 tarihinde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' şeklinde AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" denildi.