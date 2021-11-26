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Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu! - Son Dakika

Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu!

26.11.2021 16:45

Kırklareli Valiliği; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından cep telefonlarına gönderilen, "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin" mesajıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" denildi.

Kırklareli'de sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından, "Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" yazılı mesaj gönderildi.

ŞEHİRDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Mesajı alan vatandaşlar büyük panik yaşarken daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği öğrenildi. Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, "AFAD tarafından telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum. Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm" dedi.

Paniğe neden olan 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' mesajının iç yüzünü açıkladı

"SEHVEN GÖNDERİLDİ, ÇALIŞMALAR TATBİKAT AMAÇLI"

Kırklareli Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemleri kontrol edilmektedir. İlimizde 26 Kasım 2021 tarihinde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' şeklinde AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" denildi.

Valilikten Radyoaktif serpinti tehlikesi açıklaması! Paniğe neden olmuştu!
Valilikten Radyoaktif serpinti tehlikesi açıklaması! Paniğe neden olmuştu!
Valilikten Radyoaktif serpinti tehlikesi açıklaması! Paniğe neden olmuştu!

Kırklareli, Tatbikat, Kasım, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Valilikten 'Radyoaktif serpinti tehlikesi' açıklaması! Paniğe neden olmuştu! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ümit Demir : Bak bu olmadi bizim siginak yerine mutait ev yapmjs devlettte göz yumuyo ..bahce kati var..nere gidecez böle durumda siginak yok.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu! - Son Dakika
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