VALORANT'ın görev ve ödül platformu Atış Serbest ilk görevlerini belirledi, görevlerin jürileri ise Twitch ve Espor camiasının sevilen isimlerinden oluşuyor.
Atış Serbest Nedir?
Atış Serbest, oyuncuların kendi VALORANT deneyimleri üzerinden ödüller kazanabileceği, kendilerine uygun görevlere katılıp şansını deneyebileceği yeni bir platform.
Görevler ve Ödüller
Kendine uygun görevi seçebilir, seçtiğin göreve uygun en iyi oyununu paylaşabilirsin. Seninle birlikte başka oyuncularında bu yarışa katılacağını unutma, içeriğin özgün ve etkileyici olmalı. VALORANT görevlerin ve ödüllerin belirli zaman aralıklarıyla değişeceğini de söyledi.
ÖDÜLLER
20.000 VALORANT Puanı
15.000 VALORANT Puanı
10.000 VALORANT Puanı
Görevlerin ve ödüllerin tüm detayları için tıklayabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › VALORANT'ın görev ve ödül platformu Atış Serbest ilk görevlerini belirledi! - Son Dakika