Son Dakika Haberleri: Vampir Avcıları Filmi
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Vampir Avcıları Filmi

54 dakika önce

Vampir Avcıları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Vampir Avcıları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Dünya vampirlerin istilası altındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Jeff Sinasac

Senaryo: Jeff Sinasac

Oyuncular: Jeff Sinasac, Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins, Lindsey Middleton, Reece Presley, Andre Guantanamo, Sarah Chisholm, Tim Crawford, Glen M. Taylor, Alex Rawlings, Jim Peddie, Alanna Boucher, Adrienne Lipson, Ryan Ball, Sylvia Berg, Aidan Berkman, Shirley Bieman, Rob Bird, Sandy Blackwood, Eric Blair, Jesse Bowman, Sandra Brown, Colleen Caesar, Phil Chisholm, Sadie Chisholm, Raven Cousens, Darren Creces, Donald Curtis, Niesha Davis

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Red Spring

Yapımcı Firma: Clouded Mirror Entertainment

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 25.10.2019


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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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