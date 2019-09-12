Vampir Avcıları Filmi

Dünya vampirlerin istilası altındadır. Dünyayı talan eden vampirler, insanlığın neredeyse yok olmasına neden olur. Yaşanan bu korkunç istiladan kurtulmayı başaran bir grup insan, hayatta kaldıklarını umdukları sevdiklerini bulmak için bir araya gelir. Grup, öncelikle kendileri için güvenli bir yer bulma arayışına girer. Korunaklı olduklarını düşündükleri bir yere sığınan grup, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Jeff Sinasac
Senaryo: Jeff Sinasac
Oyuncular: Jeff Sinasac, Elysia White, Adam Cronheim, Jonathan Robbins, Lindsey Middleton, Reece Presley, Andre Guantanamo, Sarah Chisholm, Tim Crawford, Glen M. Taylor, Alex Rawlings, Jim Peddie, Alanna Boucher, Adrienne Lipson, Ryan Ball, Sylvia Berg, Aidan Berkman, Shirley Bieman, Rob Bird, Sandy Blackwood, Eric Blair, Jesse Bowman, Sandra Brown, Colleen Caesar, Phil Chisholm, Sadie Chisholm, Raven Cousens, Darren Creces, Donald Curtis, Niesha Davis
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Red Spring
Yapımcı Firma: Clouded Mirror Entertainment
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 104 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 25.10.2019
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