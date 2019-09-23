Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesi, ihalelerini canlı yayınlayacak
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Van Büyükşehir Belediyesi, ihalelerini canlı yayınlayacak

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktaracağı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihalelerini canlı yayınlayacak, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktaracağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "şeffaf belediyecilik" ilkesi doğrultusunda ihalelerin canlı yayınla vatandaşlara aktarılacağı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in

göreve başladığı ilk gün belediyedeki tüm birimlere verdiği 'şeffaf

belediyecilik' talimatı hayata geçirildi. Kurum içerisinde yapılacak tüm

ihaleler, ihale öncesinde tarihi, yeri, saati ve diğer detaylarıyla

vatandaşlara duyurulacak. Aynı zamanda ihaleler başından sonuna kadar belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Bu kapsamda ilk ihale 24 Eylül Salı günü saat 10.30 da Büyükşehir

Belediye binası ihale salonunda gerçekleştirilecek. İhale, belediyenin resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb,

Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram

adreslerinden canlı yayınlanacak."

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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