Van Büyükşehir Belediyesi Mollakasım Mahallesi yolunu yeniledi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinin Mollakasım Mahallesi'nde yürüttüğü yol bakım ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 5,5 kilometrelik mahalle yolu ile 3,5 kilometrelik yazlıklar bölgesi yolu sıcak asfaltla yenilendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda yaklaşık 9 bin 350 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Altyapı eksiklikleri ve zemin güçlendirmesinin ardından asfaltlanan yol, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan yol çizgi çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.