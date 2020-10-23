Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

23.10.2020 18:20
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 4. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları gezdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 4. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan stantları gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadın girişimcilere destek sağlamak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4. Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarında yerini aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının himayesinde fuarda açılan iki stantta girişimci kadınlar tarafından hazırlanan el işi ürünler ile yiyecekler tanıtılıyor. Girişimci kadınların bir birinden güzel ürünlerinin sergilendiği stantları Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve kurum amirleri ziyaret etti. Stantta sergilenen ürünleri inceleyen Vali Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek'ten bilgi alarak, kadınların emeklerinden dolayı teşekkür edip, bol kazanç temennisinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi olarak yakın zaman önce kadınlara destek olmak adına Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığını hizmete açtıklarını belirten Van Bilmez, "Van Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız olarak daima kadın girişimcilerin yanındayız. Kadın üretimine büyük önem ve destek veriyoruz. Bugün bu fuarda bu iki standın olması bizi oldukça memnun etmiştir. Ben kendilerine bol kazançlar diliyorum" dedi.

1 Eylül itibariyle de fuarların tedbirli olarak yeniden serbest bırakıldığını ifade eden Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül itibariyle şehrimizde bugün 3. fuarımızı açtık. Bugüne kadar düzenlenen fuarlarda da çok şükür bir sorun, sıkıntı yaşamadık. Hem organizasyon firması, hem firmalar hem de vatandaşlarımız tedbirlere uydular. Bugün de bir fuarımızın açılışını yaptık. Gördüğümüz gibi sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Yoğun ilgi de var. Bu salgın sürecinin getirdiği durgunluk döneminde bu cesareti gösterip fuarda stant açan tüm firmalara teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar diliyorum."

Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı, 1 Kasım tarihine kadar açık olacak. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi
Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Kadın, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi stantlarına büyük ilgi - Son Dakika

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