Van Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

17.05.2022 09:20
Van Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 200 çölyak hastaya glütensiz gıda yardımında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 200 çölyak hastaya glütensiz gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince çölyak hastalarına glütensiz un, makarna, bulgur, kurabiye, yağ ve şeker gibi ürünlerden oluşan 400 gıda kolisinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastalarının evlerine teslim etti.

Çölyak hastaları yapılan yardımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Son Dakika


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