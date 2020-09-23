Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri sürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, toplu taşıma araçlarına yönelik kent genelinde sürdürülen denetimleri takip edip minibüs şoförleriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri sürüyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, toplu taşıma araçlarına yönelik kent genelinde sürdürülen denetimleri takip edip minibüs şoförleriyle bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin olarak kentin belirli noktalarına kurulan uygulama noktaları ile toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs ve hijyen denetimleri devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen denetimleri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile birlikte yerinde inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, görevdeki ekiplere kolaylıklar dileyerek; minibüs, otobüs şoförleri ve durak başkanlarıyla da süreç hakkında görüşmelerde bulundu. Şerefiye Mahallesi'ndeki hareket noktası, Beşyol Meydanı, İskele ve Kale minibüslerinin hareket noktası ile Edremit durağını ziyaret eden Ali Özvan, sıkı tedbirlere uyulduğu takdirde korona virüs salgınıyla mücadele edilebileceğini belirtti. Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde toplu taşıma araçlarının da her sektör gibi olumsuz etkilendiğini ifade eden Özvan, kötü süreci hep birlikte atlatacaklarını vurguladı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında uygulamalarının arttırılarak devam edeceği de kaydedildi. - VAN

Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Sekreter, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin ulaşım denetimleri sürüyor - Son Dakika

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