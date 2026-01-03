Van-Çatak Yolu 4 Gün Kapalı: Çığ Tehlikesi Devam Ediyor - Son Dakika
Van-Çatak Yolu 4 Gün Kapalı: Çığ Tehlikesi Devam Ediyor

Van-Çatak Yolu 4 Gün Kapalı: Çığ Tehlikesi Devam Ediyor
03.01.2026 17:49
Van'da çığlar nedeniyle 4 gündür kapalı olan Van-Çatak kara yolunda enerji ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

VAN'da düşen çığlar ve olası riskler nedeniyle Van- Çatak kara yolu, 4 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Van'da günlerdir süren kar yağışı bugün dururken, özellikle çığ olaylarının yaşandığı Çatak'ta hayat durma noktasına geldi. Düşen çığlar nedeniyle 4 gündür kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu ilçede, enerji kesintileri ve yakıt sıkıntısı da yaşanıyor. Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, çığ bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 31 Aralık'tan bu yana ilçede kar ve çığlarla yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

'ÇIĞIN YÜKSEKLİĞİ 5 METREYİ AŞMIŞ DURUMDA'

Karayolları ile Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle bölgede çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Kaplan, "Van-Çatak kara yolunda 4 farklı noktada çığ düşmesi meydana geldi. Şu anda bulunduğumuz bölgede çığın yüksekliği 5 metreyi aşmış durumda. İlçede 3 gündür elektrikler kesik; hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar oluştu. Yakıt sıkıntısı da var ve iş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Karayolları başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının Van-Çatak kara yolunun ivedilikle ulaşıma açılması için daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

