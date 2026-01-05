Van'da 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Van'da 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da 13 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
05.01.2026 14:41
Van'da polis, 13 kilo 140 gram metamfetamin yakaladı, 2 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 13 kilo 140 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 13 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak hakkında yasal işlem başlatılan 2 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

