Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı

Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktıVAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisin, şüphe üzerine durdurduğu 15 kişi kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 65 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevi yapan polisin, şüphe üzerine durdurduğu 15 kişi kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 65 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör M.G., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada seyir halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste yapılan aramada, 24'ü Afganistan, 20'si Pakistan, 7'si Suriye, 2'si Myanmar ve 12'si Bangladeş uyruklu olmak üzere 65 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda yasa dışı yollarla soktuğu tespit edilen organizatör M.G. gözaltına alındı.

Polis ekipleri, balık istifi üst üste minibüse doldurulan kaçak göçmenleri, tek tek sayarak araçtan indirdi. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı

Bostaniçi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 15 kişilik minübüsten 65 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

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