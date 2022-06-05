Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi - Son Dakika
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Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi

05.06.2022 16:47
Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi

VAN'ın Tuşba ilçesinde, şişme botta ağa takılı 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve 300 metre uzatma ağı bulundu.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, şişme botta ağa takılı 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve 300 metre uzatma ağı bulundu.

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Van Gölü Feribot İskelesi yakınında denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, terk edilmiş şişme botta ağa takılı kaçak avlanan 350 kilo ölü balık, 300 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirdi. Ele geçirilen ölü balıklar, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, uzatma ağı ve şişme bota da el konuldu.


Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi
Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi
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Kaynak: DHA

Van Gölü, Hisarcık, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi - Son Dakika
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