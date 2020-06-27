Van'da 4 kilo eroin ile 1 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 4 kilo eroin ile 1 adet tabanca ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 Kilo 375 gram eroin, 8 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet tabanca ve 2 bin 500 TL ele geçirildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 Kilo 375 gram eroin, 8 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet tabanca ve 2 bin 500 TL ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 8 paket halinde toplam 4 Kilo 375 gram eroin maddesi, 8 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet fişek, 2 bin 500 TL ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. ve G.F. isimli 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 4 kilo eroin ile 1 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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