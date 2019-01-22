Van'da 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi.
Van
merkez İpekyolu
ilçesinde polis ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi Haydarbey Sokak üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki minibüste arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna
ile birlikte yapılan detaylı aramada; birinci minibüste 3 adet poşet içerisine 80 paket halinde toplam 41 kilo 306 gram eroin maddesi, ikinci minibüste ise 10 bin Euro ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ve Euro ile ilgili olarak Ş.A. ve M.F. isimli 2 şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:16 Kaynak: İHA
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