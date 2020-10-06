Van'da 800 bin metrekare alana GES kurulacak - Son Dakika

Van'da 800 bin metrekare alana GES kurulacak

Van'ın Tuşba ilçesinde, 800 bin metrekarelik alana kurulacak güneş enerji santrali (GES) ile yaklaşık 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Van'da 800 bin metrekare alana GES kurulacak, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde, 800 bin metrekarelik alana kurulacak güneş enerji santrali (GES) ile yaklaşık 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Salih Akman, Erciyes Enerji Grubu tarafından ilçenin Arısu Mahallesi'nde yaklaşık 800 bin metrekare alan üzerinde kurulacak GES inşaatında incelemede bulundu.

Firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Akman, Arısu Güneş Enerji Sistemi için öngörülen yatırım tutarının 51 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük hareketli güneş takip sistemi olacak santralin yaklaşık 30 bin ailenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her şeyin doğalını, haliyle enerjinin de doğal kaynaklısını tercih ediyoruz. Doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanırken aynı zamanda doğayı korumuş oluyoruz. Bu doğal kaynaklardan biri olan güneş enerjisi sistemi, önceden daha çok ısınma ihtiyacını gidermek için kullanılırken gelişen teknoloji ile elektrik üretiminde büyük bir artış yaşandı. Van aynı zamanda Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi potansiyeline sahip illeri arasında yer alıyor. İlimizin sahip olduğu bu avantajı fırsata çevirmek isteyen yatırımcıları bölgeye davet ediyoruz."

Son yıllarda güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla bu sistemlerin verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalara da büyük önem verildiğinin ifade eden Akman, "Bu bağlamda hareketli güneş takip sistemi (tracker) diğer sabit sistemlere göre güneşten yararlanma süresini gün boyuna taşıyor. Bu sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade olanağı ile verimin artması sağlanabiliyor. Kısacası yıllık ortalama yüzde 38,2 daha fazla elektrik üretiliyor. Van'da kurulacak bu sistemin yıl sonunda faaliyete geçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Enerji, Tuşba, Van, Ges, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 800 bin metrekare alana GES kurulacak - Son Dakika

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