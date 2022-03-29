Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

29.03.2022 09:11
Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin operasyonunda, araziye gizlenen 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Araziye gizlenen 2 kilo metamfetamin ile 3 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da arazide 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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