VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bahçıvan Mahallesi'ndeki kullanılmayan, 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. (DHA)