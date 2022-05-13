VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

13.05.2022 17:09

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçakların yerleştirildiği, kullanılmayan binada Afganistan uyruklu 13 göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Bahçıvan Mahallesi'ndeki kullanılmayan, 5 katlı binanın 2'nci katına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, otobüsle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. (DHA)

VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA ATIL BİNADA 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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