Son Dakika Haberleri: Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme
Son Dakika Güncel Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme - Son Dakika

Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme

6 saat önce

VAN'ın Başkale, Muradiye ve Özalp İlçelerinin HDPli belediye başkanlarının terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerlerine ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van'da başkanları gözaltındaki 3 belediyeye görevlendirme, System.String[]

VAN'ın Başkale, Muradiye ve Özalp İlçelerinin HDPli belediye başkanlarının terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerlerine ilçe kaymakamları belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında Başkale ilçesinin HDPli Belediye Başkanı Erkan Acar, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve Muradiye İlçesi Belediye Başkanı Yılmaz Şalan dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Acar, Almaç ve Şalan'ın Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, İçişleri Bakanlığı kararınca, Başkale Kaymakamı Asım Solak Başkale Belediye Başkan Vekili, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Özalp Belediye Başkan Vekili, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ise Muradiye Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Van Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak', Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasının devam ettiği, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan hakkında ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.


Muradiye, Başkale, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
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