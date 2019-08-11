Van'da bayramlaşma töreni

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Norşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Norşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.



Van Valiliği tarafından İpekyolu ilçesindeki Norşin Camisinde düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayram namazının ardından caminin avlusunda Vali Bilmez ile protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı. Çay, simit, peynir ve lokum ikramının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua etti.



Programa, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, bazı kaymakamlar, Tuşba Belediye BaşkanıSalih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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