Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

27.03.2021 20:24

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi Van'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

VAN - Van'da Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından 'on bir ayın sultanı' Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan Ulu Camii'de korona virüs tedbirleri kapsamında bir program düzenlendi. Camide program kapsamında Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak, dualar edildi.

Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlattı. Cami imam hatibi, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini kaydetti. Cami cemaati ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının son bulması için dualar etti.

Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili, dua, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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