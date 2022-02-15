Van'da bir evde 55 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafında yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsa ait evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalanırken, ev sahibi iki kişi ise tutuklandı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 14 Şubat 2022 günü saat 02.00 sıralarında, 'şok evi' diye tabir edilen N.B. isimli şahsa ait evde yapılan aramada 55 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiş olup, ev sahibi N.B. ve A.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN