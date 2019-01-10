Van'da Bölgenin İlk 'Kapalı Kornea Nakli' Yapıldı

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Kayseri'den Sonra Kırşehir'de de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kadın Ağır Yaralandı

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı