Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

VAN'da polisin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, yağma, hırsızlık, fuhuş, cinsel taciz suçlarında 2 yıl 1 ay ile 18 yıl 9 ay arasında cezaları bulunan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan cezaları bulunan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.A., aynı suçtan 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.E., birden fazla kişiyle yağma suçundan 5 yıl 6 ay cezası bulunan K.Ç., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay cezası bulunan A.A., aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.A., fuhşa aracılık etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K., ile cinsel taciz suçundan M.S, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya hakkında tasarruf suçundan K.S., ve uyuşturucu suçundan aranan F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişinin, adli mercilere teslim edildiği belirtildi.