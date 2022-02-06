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Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü

06.02.2022 17:28
Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kayak festivaline yerel halkın yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kayak festivaline yerel halkın yanı sıra çevre illerden de yoğun katılım oldu.

Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi gösteri sundu, kayak ve paraşüt gösterisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kayak merkezinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde halay çekti.

"Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız"

Festivalde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs sürecinden dolayı bir buçuk yıldır festival yapamadıklarını söyledi.

Bilmez, kurak geçen bir dönemin ardından bu sene bölgenin beklenen düzeyde yağış aldığını aktardı.

Yağan karın tadını çıkarmak, insanları bir araya getirerek eğlendirmek, birlik ve beraberliği geliştirmek için bu yıl hafta sonu etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu serhat dağlarına halaylar, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz, acılarımızı paylaşarak azaltacağız, güzelliklerimizi de paylaşarak çoğaltacağız. Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız. Sevgi bütün güzellikleri büyüten temel faktördür. Birbirimizi olduğu gibi kabulleneceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes, rengiyle, halayıyla, türküleriyle, inancıyla, etnik kökeniyle hepsi bu ülkenin zenginliğidir. Bizi millet yapan bu zenginliğimizdir."

Festivale, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da düzenlenen kayak festivali çevre illerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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